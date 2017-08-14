ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков

Федеральная служба безопасности задержала четырех участников террористической группы, которые планировали устроить серию взрывов в Москве. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что подготовку преступления курировал член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он задержан.

В конце июня ФСБ задержала семь выходцев из Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.