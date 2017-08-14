«Мегафон» подаст в суд на ФАС из-за претензий по национальному роумингу

«Мегафон» направит исковое заявление в суд, так как считает невозможным выполнение требований Федеральной антимонопольной службы о выравнивании тарифов на роуминг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Позиция компании не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов», — рассказали агентству в «Мегафоне».

Ранее стало известно, что «большая четверка» операторов сотовой связи (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Теле2) ответила Федеральной антимонопольной службе на предупреждение о выравнивании цен во внутрисетевом роуминге. Однако содержание ответа ведомство не раскрыло. В ФАС уточнили, что операторы также ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.

Напомним, в июле ведомство возбудило дело против операторов «большой четверки» из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Ранее ФАС обязала операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках. Ведомство пояснило «Новой газете», что операторы сотовой связи должны отказаться от тарифов на роуминг.

Алина Пинчук