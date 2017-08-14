Минкомсвязи разработало правила оповещения в случае ЧС

Минкомсвязи разработало правила оповещения жителей России о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий. Проект закона доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, оповещать будут по СМС, при помощи автодозвона, передачи голосового сообщения. Кроме того, пользователь может быть автоматически перенаправлен на специально созданную страницу при выходе в интернет.

В министерстве предложили выпускать оповещения через час после получения информации о предстоящей ЧС. При этом ведомство может в своей заявке указать другой срок подготовки сообщения к отправке. После рассылки оператор должен отчитаться перед МЧС.

Новые правила коснутся операторов сотовой и фиксированной связи, а также интернет-провайдеров.

Напомним, о необходимости разработать правила об оповещении населения заговорили после того, как 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Жертвами шторма стали 18 человек, более 170 пострадали.

Москвичи пожаловались на отсутствие от МЧС оперативного уведомления о непогоде. Вслед за этим ведомство стало рассылать смс-уведомления практически через день, однако это тоже вызвало критику. Пользователи соцсетей отметили, что хотели бы получать более подробное описание с пояснением.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили смс-оповещения об урагане. В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы.

В Совете Федерации также заявили, что намерены увеличить дополнительное финансирование Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Максим Прошкин