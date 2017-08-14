Сотрудникам ГИБДД запретят курить и грубить водителям

Сотрудникам ГИБДД запретят курить при общении с водителями и допускать высказывания дискриминационного характера. Новый регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения, содержащий соответствующие поправки, опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания», — говорится в документе.

Кроме того, регламент обязывает сотрудников ДПС воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

Если водитель склоняет инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки, то полицейский обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.