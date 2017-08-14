На Ямале зал суда переделали в бильярдную

В Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги зал судебных заседаний площадью 41 кв. м. переделали в бильярдную комнату. Об этом стало известно по итогам проверки Счетной палаты. Ее результаты опубликованы на сайте палаты.

При этом, по данным палаты, местное управление судебного департамента с 2015 года арендует офисы, в том числе помещение для зала судебных заседаний площадью 38,4 кв. м., в том же здании у «Запсибкомбанка». За два года стоимость аренды составила 2,1 млн рублей.

В результате проверки также выяснилось, что гонорары адвокатам по назначению перечислялись на банковские счета самих защитников вместо расчетных счетов адвокатских организаций. Всего таким образом перечислили 16,7 млн рублей.

Кроме этого, сотрудник управления не предотвратил и не урегулировал конфликт интересов, когда принимал результаты работы у своих родственников в рамках договоров возмездного оказания услуг.

Также проверка показала, что суды и управления, которые должны были охранять сотрудники полиции, охраняли физические лица. Было заключено 67 договоров гражданско-правового характера на общую сумму 3,9 млн руб.

Счетная палата нашла нарушения и закона о контрактной системе в сфере закупок. По ее данным, в 2016 году совокупный годовой объем закупок превысил 100 млн руб., при этом при управлении не было создано контрактной службы, как положено в таком случае по закону.

В связи с этими и другими выявленными нарушениями коллегия Счетной палаты решила обратиться в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Судебный департамент при Верховном Суде России и ФАС, а также отчет в палаты Федерального Собрания.

И.о. начальника управления судебного департамента Юрий Манаковский сообщил «Новой газете», что в управлении признают все выявленные нарушения.

«Да, мы признаем выявленные нарушения. Мы согласились со всем, что указано на сайте Счетной палаты. То, что не отражено, мы урегулировали на месте», — сказал он, добавив, что управление по требованию Счетной палаты устранит все нарушения до 1 декабря.

Манаковский затруднился ответить, каким образом появилась бильярдная, посоветовав обратиться в Лабытнангский городской суд. При этом он уточнил, что под бильярдную «переделали не зал судебных заседаний, а комнату отдыха».

«1 июня 2018 года она будет переделана под комнату совещаний для присяжных заседателей. С этой даты в силу вступают поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и ряд других законов», — добавил он.

В Лабытнангском суде «Новой» не смогли пояснить появление бильярдной. сославшись на то, что пресс-секретарь находится в отпуске.

Манаковский также пояснил претензии Счетной палаты по поводу оплаты работы охранников. По его словам, речь идет только об охране здания Надымского районного суда. Там сократили сторожей, после чего в 2013–14 годы здание охраняли сотрудники ФГУП «Охрана».

«Стоимость услуг в год составляла около 7 млн рублей. Сами понимаете, это очень много. Поэтому были заключены договоры с физлицами, которые выполняли функции сторожей», — пояснил он.

Собеседник добавил, что полиция не могла предоставить сотрудников для охраны, она была возможна только через специальные средства.

«Нужно было устанавливать специальную систему, которая связана с пультом центрального отдела полиции. Это было невозможно, потому что у суда три здание, одно из них — жилое», — пояснил Манаковский.

Кроме этого, и.о. начальник управления рассказал о том, почему гонорары адвокатам начислялись на их личные счета.

«После того, как по назначению суда, то есть за счет средств федерального бюджета, человеку предоставлялась защита, адвокат писал заявление на имя судьи с просьбой оплатить его услуги в соответствии с тарификацией, и указывал свои банковские реквизиты. Адвокаты открывали в банках счета не на адвокатские организации — палату, коллегию и проч., а на собственное имя. На основании этого судья выносила постановление. Нам их уже присылали для исполнения. Обжаловать мы их не могли», — сообщил Манаковский.

Он также пояснил ситуация с контрактами. По словам Манаковского, раньше у управления судебного департамента «были контракты до 100 млн рублей, которые обслуживали два конкурсных управляющих».

«В среднем в год на все закупки выходило около 70 млн рублей. Поэтому создание контрактной службы не предусматривалось. Превышение суммы по контрактам произошло из-за того, что нам выделили сразу большую сумму на строительство суда — 150 млн руб. Было лето, период отпусков, человека, который этим [контрактами] занимался, не было на месте», — сказал собеседник.