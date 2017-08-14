Российское издательство вырезало из романа американской писательницы ЛГБТ-сцену

Американская писательница Виктория Шваб намерена разорвать контракт с российским издательством «Росмэн», поскольку при редактуре из ее книги вырезали сюжетную линию, посвященную роману ЛГБТ-персонажей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Российская версия была одной из моих любимых. Я опустошена и готова разорвать контракт с издательством», — написала Шваб в своем твиттере.

При этом представитель «Росмэн» Наталья Бровчук, отрицает удаление целой сюжетной линии из книги «Тени сгущаются», утверждая, что отредактирована была лишь одна сцена.

«Мы сделали это, исключительно чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом романтическую линию в целом мы, конечно же, сохранили», — сказала она.

В «Росмэн» надеются на то, что вопрос с писательницей будет урегулирован. Сама же Шваб надеется заключить контракт с другим российским издательством, к примеру, с «Эксмо».

Виктория Шваб пишет романы в жанре фэнтези, основной аудиторией которых являются подростки. Первая книга из серии «Оттенки магии» вышла в феврале 2017 года.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. 20 июня Европейский суд по правам человека его дискриминационным.