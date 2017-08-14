На водопаде Атыш в Башкирии пропали 15 туристов
Группа туристов из 15 человек, среди которых есть один ребенок, перестала выходить на связь после того, как отправилась на водопад Атыш в Башкирии. Об этом сообщается на сайте МЧС.
По информации ведомства, водопад находится в труднодоступной горной местности, а с 11 по 13 августа в республике проходили дожди, что могло привести к подъему воды в реке.
«Все виды сотовой связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт село Искушта находится в 12 км», — говорится в сообщении.
Туристы, которые отправились в поход в Башкирию на пяти автомобилях, являются жителями Челябинской области.
Максим Прошкин