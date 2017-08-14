В Крыму задержали восьмерых протестующих против ареста 76-летнего крымского татарина

В Симферополе сегодня задержали восьмерых участников пикетов против административного ареста 76-летнего Сервера Караметова.

Пикеты прошли у зданий Госсовета Крыма, Совмина республики и МВД.

«Новой газете» известны имена задержанных: Ярикул Давлатов, Александр Дьяков, Сейтумер Сейтумеров, Селим Тейфикув, Решат Эмирсуюнов, Синавер Ниметуллаев, Осман Аблаев и Ремзи Аблаев. Большинство из них — также пожилые крымские татары. У всех в руках были плакаты с одной надписью: «Наши дети не террористы. Освободите Сервер агъа Карамета».

По каким статьям предъявляются обвинения задержанным — пока неизвестно. Телефоны адвокатов недоступны.

76-летнего Сервера Караметова задержали у здания Верховного суда Крыма 8 августа 2017 года за одиночный пикет в поддержку зампреда меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. 9 августа Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил пожилого мужчину, страдающего болезнью Паркинсона, к 10 суткам административного ареста за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».

Ахтема Чийгоза, за которого решил вступиться Караметов, судят за организацию массовых беспорядков у здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.