Новая газета

«Мемориал» признал политзаключенным фигуранта «дела 26 марта» Станислава Зимовца

Политика

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным осужденного по «делу 26 марта» Станислава Зимовца. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы полагаем, что Зимовец и другие фигуранты дела лишены свободы избирательно по сравнению с представителями власти, а содержание под стражей не соответствует реальной опасности содеянного. Кроме того, в ходе следствия нарушалось право Зимовца на защиту: первоначально назначенный государством адвокат склонял его к признанию вины», — говорится в сообщении.

«Мемориал» потребовал его немедленного освобождения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, «виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта».

В июле Тверской районный суд Москвы приговорил Станислава Зимовца к двум с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). По данным следствия, активист попал кирпичом в нижнюю часть спины заместителя командира второго оперативного батальона ОМОН, подполковника Владимира Котенева.

По словам самого Зимовца, он не целился в полицейского, а кидал кирпич рядом, чтобы привлечь внимание.

Напомним, приговоры по «делу 26 марта» уже были вынесены Юрию Кулию, Александру Шпакову и Станиславу Зимовцу. Фигурантами дела о насилии против полицейских на антикоррупционной акции также являются Алексей Политиков и Дмитрий Борисов.

Вера Юрченко

Теги:
политзаключенные, мемориал, 26 марта
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