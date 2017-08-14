«Мемориал» признал политзаключенным фигуранта «дела 26 марта» Станислава Зимовца

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным осужденного по «делу 26 марта» Станислава Зимовца. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы полагаем, что Зимовец и другие фигуранты дела лишены свободы избирательно по сравнению с представителями власти, а содержание под стражей не соответствует реальной опасности содеянного. Кроме того, в ходе следствия нарушалось право Зимовца на защиту: первоначально назначенный государством адвокат склонял его к признанию вины», — говорится в сообщении.

«Мемориал» потребовал его немедленного освобождения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, «виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта».

В июле Тверской районный суд Москвы приговорил Станислава Зимовца к двум с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). По данным следствия, активист попал кирпичом в нижнюю часть спины заместителя командира второго оперативного батальона ОМОН, подполковника Владимира Котенева.

По словам самого Зимовца, он не целился в полицейского, а кидал кирпич рядом, чтобы привлечь внимание.

Напомним, приговоры по «делу 26 марта» уже были вынесены Юрию Кулию, Александру Шпакову и Станиславу Зимовцу. Фигурантами дела о насилии против полицейских на антикоррупционной акции также являются Алексей Политиков и Дмитрий Борисов.

Вера Юрченко