Националист Горский попросил политубежища в Литве

Организатор «Русского марша» Юрий Горский, которого в России подозревают в призывах к экстремизму, попросил политического убежища в Литве. Об этом Горский написал в соцсетях.

«Сегодня 14 августа в Паланге получил письменное подтверждение от Миграционного Департамента Литвы на свое прошение о политическом убежище, в котором мне сообщили, что документы будут рассмотрены в общем порядке от трех до шести месяцев», — говорится в сообщении.

По его словам, в течение двух-трех дней ему выдадут временное удостоверение личности для проживания в Литве.

Ранее националист в своем фейсбуке написал, что уехал из России в Литву. Оппозиционера также внесли в обновленную версию Перечня террористов и экстремистов.

Напомним, 7 июля Мещанский суд отправил Горского под домашний арест. Его задержали по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК России). Причиной стало первомайское шествие националистов на Октябрьском поле в Москве, организатором которого он был.

После акции Горский был арестован на трое суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Юрий Горский — один из соратников Вячеслава Мальцева, который также покинул Россию. По его словам, на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Максим Прошкин