«Дочка» Ростеха стала единственным поставщиком лекарств для ФСИН

«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио», дочернее предприятие «Ростеха») стала единственным поставщиком лекарств для ФСИН. Об этом говорится в распоряжении правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Нацимбио» будет поставлять в колонии лекарства и медицинские изделия до конца 2018 года.

Ранее стало известно, что правительство совместно с ФСИН работает над продлением срока назначения «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств для лечения туберкулеза для ФСИН на 2017–2018 годы. При этом сам «Ростех» предлагал продлить этот срок до 2020 года, отмечает агентство RNS. Кроме этого, компания просила сделать ее «дочку» единственным поставщиком препаратов плазмы крови на срок до 2025 года.

Как сообщает РБК, с 2014 по 2016 годы «Нацимбио» являлась единственным поставщиком препаратов от туберкулеза для ФСИН, а с 2015 года — единственным поставщиком отечественных вакцин в рамках календаря профилактических прививок. В 2016 году «Нацимбио» получила еще и право поставлять препараты крови в госструктуры.

Напомним, в июле 2015 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина сделать «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов, а также единственным продавцом препаратов крови по госконтрактам. Президент поддержал предложение Чемезова.

«Нацимбио» учредили в 2013 году. Компания должна обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний.