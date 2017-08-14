Суд арестовал троих задержанных по делу о подготовке терактов в Москве. Двое признали вину

Лефортовский суд Москвы арестовал троих подозреваемых в подготовке терактов в Москве до 11 октября, сообщает РИА Новости.

В суде Сиевуши Давронзод, Сулаймон Бурхонов, заявили, что признают вину в инкриминируемых им преступлениях. Давлатер Ходжиев отрицает причастность к подготовке терактов.

Все трое арестованных являются гражданами Таджикистана. Известно, что четвертым подозреваемым по делу о подготовке терактов является россиянин. Информации о его аресте пока нет.

Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме, поэтому была оглашена только резолютивная часть решения без пояснения подробностей уголовного дела.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании четырех участников террористической группы.

В ФСБ рассказали, что подготовку преступления курировал член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который был задержан в том числе. Кроме того задержали также специалист по изготовлению взрывных устройств и двух террористов-смертников.

Максим Прошкин