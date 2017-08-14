Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

Согласно предварительной оценке Росстата, средняя продолжительность жизни в России составила 72,4 года.

«По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на полгода», — сказала Голодец.

С 2000 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 7 лет. При этом страна входит в пятерку худших в мире для жителей, выходящих на пенсию.