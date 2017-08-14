Сербский министр предложил разделить Косово

В понедельник в республике Косово в очередной раз сорвалось формирование правительства после выборов в июне этого года. На заседание парламента явилось всего 53 из 120 депутатов. Это была четвертая за два месяца попытка собрать необходимый кворум для принятия решения по созданию кабинета министров.

Как известно, на июньских досрочных парламентских выборах в Косово союз из трех ультранационалистических партий, получивший название «боевое крыло», набрал наибольшее количество (35%) голосов избирателей. Однако этого хватило только на 39 депутатских мандатов.

Представители других крупных косовских партий, прошедших в парламент, еще в ходе избирательной кампании заявили, что не намерены вступать в коалицию с «боевым крылом».

Националисты, не имея возможности легитимно прийти к власти, стали саботировать заседания парламента. К тому же функционеры «боевого крыла», по информации местной прессы, начали активно переманивать на свою сторону депутатов от других партий, обещая им материальные преференции и высокие административные посты в будущем.

Патовая ситуация накалила и без того не простую обстановку в Косово. В Приштине все громче заговорили о необходимости новых выборов.

В этой связи глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич выступил со статьей, опубликованной белградским изданием «Novosti».

За девять лет своего существования Косово, считает сербский министр, не смогло доказать право на самостоятельность и независимость. Новый кризис является убедительным тому подтверждением.

Наиболее эффективным и справедливым решением косовских проблем, полагает Дачич, было бы отторгнуть северные районы, где проживает сербское меньшинство, и вернуть их Сербии. Кроме того, средневековые православные монастыри и прилегающие к ним территории следует наделить по примеру греческого Афона правами автономных монастырских республик.

Из Брюсселя и Вашингтона пока реакции на инициативу сербского министра не последовало. США и Евросоюз категорически отвергают любой пересмотр границ между Сербией и Косово, а одним из основных условий вступления Белграда в ЕС является нормализацией отношений с Приштиной.