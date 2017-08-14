Минтранс вернул верхнюю одежду в перечень бесплатной ручной клади

Минтранс вернет в перечень бесплатной ручной клади шубы и другую зимнюю одежду, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлану Петрову.

«Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — цитирует ее издание.

Минтранс ранее предложил внести изменения в правила перевозки багажа в самолетах. В частности, убрать верхнюю одежду, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамеру из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади.

Однако позднее в ведомстве объяснили, что изменения не предусматривают запрет убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду и дргуие вещи. Сообщалось, что все перечисленные вещи можно будет брать в салон, но с обязательным взвешиванием и учетом в норме провоза ручной клади и багажа.

При этом Минтранс предлагает установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир сможет бесплатно провозить на борту самолета. «Эта норма должна быть не менее 5 кг, а перевозчиком может быть изменена и в сторону увеличения», — сказано в завлении Минтранса.