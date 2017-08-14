Прибыль «Газпрома» сократилась в 11 раз за полгода

Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2017 года сократилась до 17,3 млрд рублей (194,4 млрд рублей за аналогичный период 2016 года), следует из ежеквартального отчета компании.

Выручка «Газпрома» выросла на 5,8% и составила 2 трлн рублей, а доход от продажи газа — на 5,5%, до 1,43 трлн рублей.

Коммерческие расходы компании выросли на 0,4% (625 млрд рублей), управленческие — на 7,6% (35,5 млрд рублей). Суммарные доходы членов правления «Газпрома» снизились на 20% — до 1,3 млрд рублей.

По данным Интерфакса, повлиять на финансовые показатели компании мог рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит и себестоимости.

По итогам 2016 года «Газпром» добыл 419,1 млрд кубометров газа.