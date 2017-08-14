Спасатели нашли пропавших в башкирской тайге туристов

Группа туристов из Челябинской области, пропавшая в Белорецком районе Башкирии, вышла на связь с родственниками, передает Интерфакс.

Сейчас они следуют в сторону Челябинской области через поселок Ассы.

Ранее сообщалось, что пятнадцать жителей города Сатка Челябинской области 12 августа выехали на трех автомобилях к водопаду Атыш в Башкирии. Перед выездом тургруппа в МЧС не регистрировалась. С субботы они перестали выходить на связь с родственниками.

Водопад находится в труднодоступной горной местности, а с 11 по 13 августа в республике проходили дожди, поэтому мог подняться уровень воды в реке.