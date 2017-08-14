МИД России пообещал ответить на ужесточение правил перемещения российских дипломатов по США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры, если США осложнят работу российских дипломатов, передает РИА Новости.

По его словам, МИД следит за действиями Вашингтона. Для Москвы, отмечает Рябков, запрет на перемещение дипломатов по США будет означать, «во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы».

При этом Рябков понадеялся на стабилизацию отношений с США.

В понедельник, 14 августа, газета «Известия» сообщила, что США могут ужесточить правила перемещения российских дипломатов по стране в ответ на сокращение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

Читайте также Логика американских санкций. Почему Конгресс США принял новый пакет законов против России

Ранее стало известно, что Вашингтон может потребоватьзакрыть одно из российских генконсульств на территории США в ответ на решение Москвы.

Напомним, с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

В МИД России это решение объяснили введением новых санкций в отношении России.