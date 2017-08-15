«Ведомости» узнали о покупке пенсионного фонда Кирсаном Илюмжиновым

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов приобрел пенсионный фонд «Муницпипальный» резервом на 85,2 млн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, сделка по покупке, сумма которой не раскрывается, была закрыта в июле этого года. На сайте «Муниципального» Илюмжинов указан как председатель совета директоров фонда.

Согласно данным Центробанка, на 31 марта 2017 года в фонде насчитывалось 166239 участников. «Муниципальный» был создан мэрией Тольятти в 1994 году.

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что Илюмжинов готовится приобрести еще два фонда «Титан» и «Авиаполис» резервами на 237,2 млн 1,4 млрд рублей соответственно.

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Напомним, в ноябре 2015 года Илюмжинов попал в санкционный список США. В Минфине США заявили, что президент FIDE попал под санкции «за материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии».

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Кирсан Илюмжинов занимал пост главы республики Калмыкия с 1993 года по 2010. По данным Интерфакса, в 2012 году он встречался с президентом Сирии Башаром Асадом, а летом 2011 года был в Ливии на встрече с Муаммаром Каддафи за четыре месяца до его смерти.