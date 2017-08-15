«Алроса»: Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров

Поисково-спасательная операция на горизонте -310, где предположительно находились четыре горняка шахты «Мир», прекращена из-за подтопления. Об этом говорится на официальном сайте «Алросы», которой принадлежит рудник.

«Спуск спасателей на горизонт -310 метров невозможен, так как несет угрозу жизни. По решению штаба, спасательные работы в горных выработках горизонта -310 метров прекращены», — поясняют в компании.

По информации «Алросы», усилия спасателей в настоящий момент направлены на разбор завалов и поиск пропавших шахтеров на горизонте -210.

Ранее МЧС удалось установить предполагаемое местонахождение восьми горняков. «Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — рассказали в экстренных службах.

Как отмечают в ведомстве, селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника, и люди оказались заблокированы породой и глинистой массой. Во время операции спасателям приходиться извлекать остатки трубопровода, кабельных сетей, машин и механизмов, чтобы продвигаться вперед.

Напомним, алмазный рудник в городе Мирный республики Якутия затопило 4 августа из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землей горняков Алишер Мирзаев.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщалось на сайте ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Следователи уже допросили сотрудников предприятия, которые в день аварии работали на руднике, а также изъяли документы, связанные с проведением подземных работ.

На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов компании «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин