The Washington Post узнала имя предложившего устроить встречу Трампа с Путиным

Члены предвыборного штаба Дональда Трампа получили предложение организовать встречу с российским руководством, включая президента Владимира Путина, в марте 2016 года от советника по внешней политики Джорджа Пападопулоса, сообщает газета The Washington Post.

Пападопулос разослал электронные письма под с заголовком «Встреча с российским руководством, включая Путина» семи членам предвыборного штаба. В письме советник объяснял, что встреча нужна, чтобы «обсудить связи между США и Россией при Трампе на посту президента». Однако это вызвало обеспокоенность у получателей, отмечает газета.

По мнению другого советника Чарльха Кубика, такая встреча могла быть незаконой, так как не уполномоченные граждани не могут проводить переговоры с представителями других стран от имени правительства США. Это предложение также отверг глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

Пападопулос отправил еще около десятка аналогичных запросов с марта по сентябрь. Советнику предвыборной кампании Кори Левандовски Пападопулос рассказал, что «за последний месяц много звонков» об организации российской встречи.

По словам советника по внешней политики, которые приводит The Washington Post, «Путин хочет принять команду Трампа, когда настанет время».

Издание отмечает, что документы, о которых идет речь в публикации, изучаются в Конгрессе США.

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Ранее The Washington Post писала о том, что ФБР провели обыски в доме у бывшего главы президентской кампании Трампа Пола Манафорта в связи с расследованием дела о возможном вмешательстве России в выборы США.

ФБР намеривались изъять документы и любые другие материалы, прямо или косвенно связанные с делом, которые Манафорт мог не донести в комитет Сената по разведке, добавляла газета.

Отметим, что обыск в доме Манафорта стал первым в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в выборы США.

Максим Прошкин