Венесуэла проведет военные учения после слов Трампа о вмешательстве в страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен провести военные учения в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о военной вмешательстве «при необходимости», сообщает Reuters.

«Каждый должен присоединиться к плану защиты, миллионы мужчин и женщин, посмотрим, как это понравится американским империалистам», — сказал Мадуро.

По его словам, военные учения пройдут 26 и 27 августа. «Если любишь мир, приготовься к войне», — заключил Мадуро.

Он также призвал недавно созданную Конституционную ассамблею провести расследование в отношении оппозиции.

«Я прошу собрание (…) начать процесс в отношении "предателей родины", которые хотели вмешательства в Венесуэлу и поддерживали угрозу Дональда Трампа против мира в республике»,— заявил Мадуро.

Ранее, Трамп допустил возможность военного вмешательство США в Венесуэлу для решения кризиса 12 августа. Президент пояснял, что обеспокоен гибелью граждан в Венесуэле из-за столкновений с оппозицией. В ответ в Каракасе в ответ пригрозили «захватить Белый дом».

В тот же день Президент Мадуро запросил у Белого дома телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, однако ему было отказано в разговоре.

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С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.

Максим Прошкин