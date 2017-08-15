Венесуэла проведет военные учения после слов Трампа о вмешательстве в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен провести военные учения в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о военной вмешательстве «при необходимости», сообщает Reuters.
«Каждый должен присоединиться к плану защиты, миллионы мужчин и женщин, посмотрим, как это понравится американским империалистам», — сказал Мадуро.
По его словам, военные учения пройдут 26 и 27 августа. «Если любишь мир, приготовься к войне», — заключил Мадуро.
Он также призвал недавно созданную Конституционную ассамблею провести расследование в отношении оппозиции.
«Я прошу собрание (…) начать процесс в отношении "предателей родины", которые хотели вмешательства в Венесуэлу и поддерживали угрозу Дональда Трампа против мира в республике»,— заявил Мадуро.
Ранее, Трамп допустил возможность военного вмешательство США в Венесуэлу для решения кризиса 12 августа. Президент пояснял, что обеспокоен гибелью граждан в Венесуэле из-за столкновений с оппозицией. В ответ в Каракасе в ответ пригрозили «захватить Белый дом».
В тот же день Президент Мадуро запросил у Белого дома телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, однако ему было отказано в разговоре.
С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.
Максим Прошкин