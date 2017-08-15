ФСБ: в Крыму задержали готовившего теракты агента СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, готовившего серию диверсий, сообщили в ведомстве.

По информации ФСБ, Лимешко должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, в планы агента входило также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Для осуществления этих действий, которые Лимешко выполнял по поручению СБУ, он 9 августа прибыл в Крым, заявили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины во время попытки повредить линию электропередач.

«У иностранца изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ», — заявили в ФСБ.

Кроме того, у Лимешко были обнаружены емкости с горючей смесью, ручная пила, как считают в ФСБ, для подпила деревянных опор ЛЭП и цифровой фотоаппарат, чтобы задокументировать проделанную работу.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании четырех участников террористической группы, подозреваемых в подготовке терактов в Москве.

14 августа Лефортовский суд Москвы арестовал троих подозреваемых до 11 октября. Все трое арестованных являются гражданами Таджикистана. Известно, что четвертым подозреваемым по делу о подготовке терактов является россиянин. Информации о его аресте пока нет.

Максим Прошкин