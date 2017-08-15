Президент Молдавии выступил против введения визового режима с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией намерение парламента страны ввести визовый режим с Россией. Об этом пишет газета «Известия».

«Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями», — сказал Додон газете.

Ранее Додон обвинил правительство и парламент Молдавии в ухудшении отношений с Россией.

«За 25-летнюю историю дипломатических отношений между Молдовой и Россией ещё никогда наши двухсторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас», — написал он в социальной сети «Одноклассники».

По его мнению, к этому привели «безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства.