СК прекратил дело против главы метро Петербурга

Следственный комитет прекратил дело против ​главы метрополитена Санкт-Петербурга Владимира Гарюгина, которого подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями, из-за отсутствия состава преступления. Об этом со ссылкой на ​адвоката Гарюгина Владимира Львова сообщает «Коммерсант».

По словам адвоката, прекращение уголовного преследования дает Гарюгину право обратиться в суд за реабилитацией и компенсацией.

В мае 2015 года суд Санкт-Петербурга арестовал средства и имущество начальника городского метрополитена Владимира Гарюгина. Под арест попали денежные средства Гарюгина в размере более 31 миллиона рублей, «крупные суммы» в иностранной валюте, три земельных участка в Ленинградской области, жилой дом, автомобиль Toyota Land Cruiser и три сберегательных сертификата на 2,4 миллиона рублей.

Гарюгина подозревали в превышении полномочий при строительстве станции петербургского метрополитена. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году глава петербургской подземки решил не требовать с инвесторов компенсации за строительство вестибюля станции «Адмиралтейская», которое было сделано за счет бюджетных средств. В итоге сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, как утверждал СК, составила не менее 466 миллионов рублей.