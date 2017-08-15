Задержанного в Крыму «агента СБУ» арестовали на два месяца

Суд в Симферополе арестовал до 13 октября задержанного в Крыму предполагаемого агента службы безопасности Украины Геннадия Лемешко. Об этом сообщается на сайте суда.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Ранее во вторник стало известно о задержании Геннадия Лемешко сотрудниками Федеральной службы безопасности России. По данным ведомства, агент СБУ готовил серию диверсий, в частности, он должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, в планы агента входило также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

СБУ в свою очередь назвала провокацией и фейковой новостью сообщение о задержании агента-диверсанта.

«Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы «агента СБУ». Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова», — говорится в сообщении СБУ.