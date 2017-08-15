Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовным делом

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин направил депутату Госдумы Наталье Поклонской предостережение, сообщает RNS.

Защита режиссера предупредила депутата, что будет добиваться привлечения ее к уголовной ответственности и лишения депутатской неприкосновенности, если Поклонская и дальше будет «искусственно создавать истерию» вокруг фильма «Матильда».

«Уведомляем Вас, что возможные последствия для должностного лица, если эти действия не будут прекращены, могут включать в себя привлечение к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, включая отстранение от занимаемой должности», — говорится в предостережении.

В документе отмечается, что депутат нагнетает ситуацию «путем распространения заведомо недостоверных сведений о якобы совершенных творческим коллективом правонарушениях», «вводит в заблуждение органы государственной власти путем подтасовки фактов» и проч.

Наталья Поклонская неоднократно требовала проверить фильм на предмет нарушений закона, а также заявляла, что она не намерена смотреть картину Учителя.

10 августа Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму Учителя. После этого Поклонская обвинила ведомство в экстремизме.

Фильм «Матильда» рассказывает о балерине Матильде Кшесинской и ее отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем. Премьера фильма запланирована на 25 октября 2017 года.