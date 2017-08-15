Билл Гейтс сделал крупнейшее благотворительное пожертвование за 17 лет

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее благотворительное пожертвование с 2000 года — 4,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

По данным издания, 4,6 млрд долларов — стоимость принадлежащих ему 65 млн акций компании Microsoft. Его доля в компании сократилась до 1,6% акций. Кому Гейтс передал бумаги, не уточняется. Ранее основные пожертвования он делал в фонд, основанный им и его женой Мелиндой — Bill & Melinda Gates Foundation.

По подсчетам Bloomberg, всего Билл Гейтс потратил на благотворительность около 50 млрд долларов. В 1999 году он передал акции Microsoft на 16 млрд долларов, в 2000 году — 5,1 млрд долларов.

Несмотря на пожертвование 38 процентов акций Microsoft, Билл Гейтс остается самым богатым бизнесменом в мире. Bloomberg оценивает его состояние в 86,1 млрд долларов.