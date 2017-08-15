Россия подарила Казахстану часть «совершенно бесполезного» «полуозера-полуболота»

Установка пограничных столбов в Купинском районе/ Фото: администрация Купинского района Новосибирской области

Россия после демаркации границы полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное в 20 километрах от районного центра Новосибирской области Купино. Об этом сообщается на сайте администрации Купинского района. Как заявил глава администрации Купинского района Владимир Шубников, передача «полуозера-полуболота» Сладкое Казахстану не затрагивает экономическую деятельность.

«Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — заявил Шубников.

При этом в сообщении администрации района отмечается, что в период сезона охоты озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.