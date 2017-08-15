Иран пригрозил выйти из ядерного соглашения в ответ на санкции США

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил США выходом из ядерного соглашения в случае введения Вашингтоном новых санкций в отношении страны. Об этом сообщает AFP.

«Если они захотят прибегнуть к тем же методам [санкциям], то мы в короткий промежуток времени — не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов — вернемся к прежней ситуации [до заключения ядерной сделки]», — заявил Роухани.

В начале августа США ввели санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

Тегеран в свою очередь обратился в суд, поскольку, как считают власти страны, санкции нарушают три положения Совместного всеобъемлющего плана действий по мирному характеру иранской ядерной программы.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривал допуск экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на ядерные объекты Ирана и обязательство страны использовать ядерную программу только в мирных целях. Взамен ООН, США и Евросоюз обязались пошагово снимать санкции с Тегерана.