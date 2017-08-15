Мосгорсуд сократил срок экс-главе Внешпромбанка

Мосгорсуд смягчил наказание экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус с 9 лет колонии до 8 лет 6 месяцев, сообщает RNS из зала суда.

Адвокат Маркус просила суд назначить наказание не связанное с лишением свободы. Защитник указала суду на наличие смягчаяющих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Она также отметила сотрудничество Маркус со следствием и ее положительную характеристику.

Также сообщается, что суд оставил без изменения приговор вице-президенту банка Екатерине Глушаковой, осужденной на 4 года лишения свободы.

Адвокаты бывшего вице-президента банка Екатерины Глушаковой просили суд назначить ей условное наказание или сократить срок. Защита указала на то, что Глушакова находилась в служебной зависимости и выполняла все поручения Ларисы Маркус.

В мае Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус. Заместителя Маркус — Екатерину Глушакову — приговорили к четырем годам колонии.

Прокурор просил суд приговорить Ларису Маркус, обвиняемую по делу о хищении более 114 млрд руб. банка, к десяти годам лишения, а также штрафу в 400 тысяч рублей.

Маркус признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и просила суд рассмотреть ее дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство подсудимой. Наказание в таком случае не может превышать двух третей от максимально предусмотренного УК РФ.

По версии следствия, Маркус с руководителем банка (родным братом) Георгием Беджамовым в 2009 году создали ОПГ для хищения денежных средств у Внешпромбанка. В течение шести лет, злоупотребляя доверием клиентов банка, при помощи оформления по поддельным документам заведомо невозвратных кредитов, они похитили 114 млрд 166 млн руб.

В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию Внешпромбанка. Позже Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Беджамов скрылся в декабре 2015 года, вскоре после ареста Маркус. Его объявили в международный розыск. В феврале 2016 года Беджамова задержали в Монако, однако в июне его выпустили под залог. После освобождения он перебрался в Англию.