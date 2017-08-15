Новая газета

В Ростове-на-Дону задержали топ-менеджера Сбербанка

Общество

В Ростове-на-Дону задержали заместителя председателя Юго-Западного отделения Сбербанка Геннадия Мусиенко, передает РБК.

«Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы управления ФСБ России по Ростовской области и службы безопасности ПАО «Сбербанк», — цитирует представителя Сбербанка издание.

Причины и другие детали задержания в Сбербанке не раскрыли. 

По данным регионального издания «Блокнот», Мусиенко задержали по подозрениям в мошенничестве с имуществом должников, в результате которой банку нанесен ущерб «на десятки миллионов рублей». В мошенническую схему были вовлечены арбитражные управляющие, оценщики, юристы и коллекторы.

Как отмечает издание, стоимость залогового имущества должника намеренно занижалась, а разницу между озвученной и реальной ценой получали подозреваемый и его сообщники.

Геннадий Мусиенко занимает пост председателя Юго-Западного отделения Сбербанка России с мая 2010 года.

Теги:
мошенничество, ростов-на-дону, задержания, сбербанк
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