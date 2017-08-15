Единоросс счел предвыборный ролик члена «Открытой России» давлением на избирателей

На члена федерального совета «Открытой России», руководителя Центра содействия защите материнства, отцовства и детства «Открытой России», а сейчас еще и кандидата в Торжокскую городскую думу (Тверская область) Марину Белову подали заявление в ТИК.

Ее конкурент, член «Единой России» Дмитрий Цырулев счел угрозой и давлением на избирателей фразу «Белова, или будет хуже!», которая прозвучала в ролике кандидата.

Как следует из заявления (есть в распоряжении редакции), Белова в своем ролике «проводит прямую агитацию с давлением на избирателей, используя угрозу (“Голосуй, а то будет хуже!”)». В связи с этим единоросс попросил ТИК «принять меры».

Как рассказала «Новой газете» Белова, ролик был записан полтора месяца назад после подачи заявления на выдвижение в кандидаты. Упомянутую фразу произносит в конце ролика ее помощник.

«Сегодня меня вызвали в избирательную комиссию и попросили написать объяснительную по поводу ролика. Меня обвиняют в том, что я угрожаю и оказываю давление на избирателей. Но я не вижу здесь экстремизма — это маразм», — отметила Белова.

По словам кандидата, она должна предоставить объяснительную записку до конца рабочего дня. «Как я поняла, получив от меня объяснительную, они направят ее в полицию. Сейчас я жду консультации нашего юриста, от этого будет зависеть, как я поступлю дальше», — добавила собеседница.

Белова также пожаловалась на давление, которому подвергается в последнее время. Выборы кандидатов в муниципальные депутаты состоятся в единый день голосования, 10 сентября.