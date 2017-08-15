«Южмаш» заподозрил КНДР в копировании ракетных двигателей

Генеральный конструктор завода «Южмаш» Александр Дегтярев предположил, что украинские ракетные двигатели были скопированы Северной Кореей. Таким образом он прокомментировал информацию, изложенную в газете New York Times, о том, что предприятие причастно к поставкам двигателей в КНДР.

«Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал он изданию «Страна.UA».

Генконструктор напомнил, что в 2012 году двоих граждан Северной Кореи приговорили к восьми годам за шпионаж на «Южмаше». Однако, по его мнению, утечки ценной информации тогда не произошло.

Ранее New York Times выяснила, что двигатели межконтинентальных ракет Северной Кореи были изготовлены на украинском заводе. Газета предположила, что они были поставлены Пхеньяну незаконно.