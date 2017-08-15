Петербургское «Яблоко» предложило освободить парламентские партии от муниципального фильтра

Фракция «Яблоко» внесла в Законодательное собрание Санкт-Петербурга законопроект об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для кандидатов думских и парламентских партий. Об этом говорится на сайте регионального отделения партии в Петербурге.

Как пояснил в беседе с «Новой газетой» депутат фракции «Яблоко» заксобрания Петербурга Борис Вишневский, кандидаты от парламентских и думских партий не нуждаются в прохождении муниципального фильтра, поскольку они уже заручились поддержкой избирателей.

«Например, у нас в заксобрании Петербурга представлено шесть партий, значит, кандидаты любой из этих партий смогут без фильтра проходить регистрацию на губернаторских выборах в своем регионе, поскольку партия уже заручилась поддержкой избирателей. А представители думских партий смогут без фильтра регистрироваться на губернаторских выборах на территории всей России», — уточнил Вишневский.

По мнению депутата, муниципальный фильтр в сегодняшнем виде не выполняет возложенную на него функцию отсеивания случайных людей при регистрации в кандидаты на губернаторских выборах.

«Если такие люди, как Лев Шлосберг (депутат Псковского областного Собрания, — ред.), Оксана Дмитриева (депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, — ред.) и Евгений Ройзман (мэр Екатеринбурга, — ред.), точно имеющие поддержку граждан, никак не могут пройти этот муниципальный фильтр, о чем тогда можно говорить», — отметил Вишневский.

Ранее сенаторы не поддержали своего коллегу Вячеслава Мархаева, который попросил профильный комитет Совета Федерации обратиться в Конституционный суд, чтобы обжаловать законность муниципального фильтра.

Напомним, 18 июля Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи муниципальных депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями.

В свою очередь, Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» заявила о необходимости отменить муниципальный фильтр «в нынешнем виде».

Взамен Памфилова предложила разработать систему, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2017 года. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.