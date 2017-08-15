Прокуратура Крыма отменила запрет на показ трейлера «Матильды» в кинотеатрах Симферополя

Прокуратура Крыма признала недействительным предостережение прокуратуры Симферополя, запретившей кинотеатрам города показывать трейлер фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Проверка в ближайшее время будет завершена (…) Предостережения, которые были объявлены [кинотеатрам] сотрудниками прокуратуры, признаны недействительными. Раньше окончания проверки я не буду больше ничего комментировать», — заявил прокурор Крыма Олег Камшилов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что по результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности работников, допустивших нарушения.

По сообщению ТАСС, ранее кинотеатры города отказались от показа трейлера «Матильды» из-за предостережения местной прокуратуры. Интерфакс сообщает, что в распоряжении адвоката режиссера Константина Добрынина оказался документ от 2 августа, адресованный и.о. директору кинотеатра имени Шевченко — одного из крупнейших в Симферополе. По словам адвоката, прокуратура вынесла предупреждение после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской.

В свою очередь министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что решение о том, будет ли фильм показан в регионе, примут после его просмотра представителями профильного регионального ведомства.

«Я очень хочу посмотреть [фильм], я жду демо, надеюсь, что нам родное министерство культуры [России] предоставит его. После просмотра будет принято решение», — сказала она (цитата по Интерфаксу).

Следственный комитет России (СКР) отказался рассматривать обращение граждан о запрете показа фильма, а также о проверке создателей картины на оскорбление их чувств и экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Оксану Михалкину, представляющей интересы заявителей.

В СКР свое решение пояснили тем, что в заявлении нет данных, свидетельствующих о наличии признаков данных преступлений. Обращение о запрете демонстрации фильма СКР направил для рассмотрения в прокуратуру по месту жительства заявителя, в данном случае — в прокуратуру Камчатского края.

Ответа от Генпрокуратуры, куда также были направлены заявления, пока не поступало.

Ранее сотни православных из различных регионов России обратились через электронную приемную в Генпрокуратуру и СКР с требованием запретить демонстрацию фильма, а также привлечь его создателей к уголовной ответственности.

Депутат Поклонская добивается того, чтобы фильм Учителя не вышел на экраны. По ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру России депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. 15 августа адвокат Учителя пригрозил, что будет добиваться привлечения Поклонской к уголовной ответственности и лишения депутатской неприкосновенности, если она и дальше будет «искусственно создавать истерию» вокруг фильма «Матильда».