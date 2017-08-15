Путин сравнил организаторов «групп смерти» с убийцами

Президент России Владимир Путин считает, что создатели так называемых «групп смерти» в интернете ничем не отличаются от убийц. Об этом сообщает ТАСС.

«Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», — сказал он на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Путин заявил, что доведение до самоубийства фактически является покушением на жизнь человека.

«Нам помогает Ваша поддержка, и мы намерены в этом плане, естественно, работать и включаться в процесс контроля, с тем чтобы этому злу противопоставить правовое препятствие», — заверил депутат президента.

30 июля Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за доведение, склонение или содействие самоубийству. Теперь подобные преступления, совершенные с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования», считаются особо тяжкими и фактически приравнены к умышленному убийству.

Проблема детских суицидов начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». С тех пор в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства. Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.