В Красноярске мужчина умер после избиения в полицейском участке

В Красноярске скончался задержанный мужчина, которого в отделении полиции избил сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже, доставили в отделение полиции №2 Красноярска «в связи с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, неопрятным внешним видом».

Находясь в отделении полиции, мужчина стал произвольно нажимать кнопки на аппарате для снятия отпечатков пальцев (МДС). В этот момент находившийся при исполнении дежурный несколько раз ударил мужчину об аппарат, после чего повалил его на пол и продолжал избивать ногами.

После инцидента сотрудника полиции уволили. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"), предусматривающей наказание до 10 лет.

При этом, как пишет издание НГС.Новости, следователи не связывают смерть мужчины с избиением.

«Проводилась проверка. По заключению, он злоупотреблял спиртными напитками и у него переохлаждение. Умер он не от избиения, это два события не связанных», — сообщили изданию в ведомстве.

Никита Глазунов