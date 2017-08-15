Радиостанции на Гуаме по ошибке пустили сигнал тревоги

Две радиостанции американского острова Гуам в Тихом океане, ударить по которому угрожают власти КНДР, по ошибке транслировали аварийный сигнал тревоги, сообщает телеканал CNBC.

Радиостанции начали транслировать сигнал тревоги в 12:15 по местному времени (5:15 мск). Трансляция продолжалась на протяжении 15 минут.

Позже в управлении внутренней безопасности Гуама пояснили, что «несанкционированный тест [тревоги] не был связан с какой-либо чрезвычайной ситуацией, угрозой или предупреждением». Власти острова пообещали в дальнейшем не допускать подобных инцидентов.

12 августа стало известно, что власти острова раздают жителям памятки о действиях при ядерной бомбардировке.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти страны разрабатывают план атаки по военным объектам США на острове Гуам в качестве «предупреждения» США, и приказал военным быть готовыми нанести удар по Гуаму в любой момент.

В связи с этим президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если с ее стороны будет реальная угроза для Соединенных штатов. Трамп заявил, что если Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.