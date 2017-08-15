Националисту Вячеславу Мальцеву заочно предъявили обвинение о призывах к экстремизму

Оппозиционеру Вячеславу Мальцеву заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Об этом со ссылкой на постановление следствия сообщил адвокат Сергей Бадамшин, пишет «Открытая Россия».

По словам адвоката, в документе говорится, что заявления Мальцева, которые он сделал на акции в честь годовщины событий на Болотной площади, прошедшей 6 мая в Москве, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации».

Следствие полагает, что у Мальцева был мотив «политической ненависти либо вражды», и оппозиционер пытался с причинением насилия или угрозой его применения воспрепятствовать законной деятельности государственных органов.

6 мая 2017 года на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, приуроченный к пятой годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Напомним, 4 июня Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Позднее, 7 июля, в эфире канала «Артподготовка» на YouTube Мальцев заявил, что готов вернуться в Россию в обмен на освобождение Алексея Политикова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

11 июля сторонники националиста сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в подмосковном доме Мальцева. Адвокат Вячеслава Мальцева Игорь Элифханов в беседе с «Новой газетой» рассказал, что присутствовал при обыске в доме Мальцева в Подмосковье и ознакомился с документами о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера. Он уточнил, что дело было возбуждено 3 июля.