СПЧ попросил обеспечить общественный контроль жалоб на избиения в красноярской колонии

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой обеспечить общественный контроль во время проверки жалоб на избиения в исправительной колонии № 31 Красноярского края, сообщается на сайте СПЧ.

Жалобы заключенных на избиения в единых помещениях камерного типа (ЕПКТ) этой колонии получили правозащитник движения «За права человека».

Совет также попросил включить в комиссию председателя ОНК региона и председателя общественного совета при региональном управлении ФСИН. Это связано с тем, что директор движения «За права человека» Лев Пономарев опасается объективности результатов проверки. Ему известны случаи, когда целью проверки становилась не защита прав человека, а сокрытие фактов о преступлениях сотрудников колонии и запугивание заключенных. По словам Пономарева, опрашивают не потерпевших, а «активистов», сотрудничающих с администрацией за поблажки.

Напомним, 8 августа около 50 заключенных пожаловались на избиение в красноярской колонии. 22 человека обратились с заявлением в Следственный комитет России. Согласно обращениям, сотрудники колонии избивали осужденных во время досмотра в ЕПКТ, куда людей помещали после прибытия.

После этого заявления главное управление ФСИН России по Красноярскому краю создало комиссию для проверки сообщений об издевательствах и пытках осужденных. Начальник регионального управления Николай Васильев пообещал провести служебную проверку в течение десяти дней.

Алина Пинчук