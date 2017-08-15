Интерфакс: задержанный в Крыму «агент СБУ» был уволен из украинской армии в мае

Задержанный в Крыму по подозрению в подготовке диверсий Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление по связям с общественностью ВСУ.

«Он был уволен по статье "служебное несоответствие"», — сообщили агентству.

Отмечается, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

Ранее во вторник суд в Симферополе арестовал Геннадия Лимешко до 13 октября.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Лимешко был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России. По данным ведомства, она является агентом СБУ. По заданию украинской спецслужбы он якобы готовил серию диверсий, в частности, должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, в планы агента входило также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

СБУ в свою очередь назвала провокацией и фейковой новостью сообщение о задержании агента-диверсанта.

«Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы «агента СБУ». Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова», — говорилось в сообщении СБУ.

Вера Юрченко