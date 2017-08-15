После нападения на ЛГБТ-активистов и журналистов в Петербурге возбудили уголовное дело
Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело после нападения с перцовым газом на ЛГБТ-активистов и журналистов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в Центральном УМВД города.
Уточняется, что дело возбуждено по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).
Как отмечает издание, в полиции есть несколько заявлений от пострадавших и телефонограммы из стационаров, куда те обратились после нападения.
ÐÐ°Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° ÐÐÐÐ¢ Ð°ÐºÑÐ¸Ð²Ð¸ÑÑÐ¾Ð² Ð½Ð° Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ñ Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ° Ð½Ð° ÐÑÐ¾Ð²Ð¸. ÐÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¼ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð´Ð¾ÑÑÐ°Ð»Ð¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÑÐµÐ¼, ÑÐ²ÐµÐ·Ð»Ð¸ Ð½Ð° ÑÐºÐ¾ÑÐ¾Ð¹https://t.co/GVTuY2eENl— Dave Frenkel (@merr1k) August 12, 2017
Ранее, 12 августа, после ЛГБТ-акции в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в сторону участников митинга и журналистов. В результате, как сообщала «Фонтанка», пострадали 15 человек. В травмпунктах им диагностировали химические ожоги разной степени тяжести.
Пострадавшие обратились в полицию.