После нападения на ЛГБТ-активистов и журналистов в Петербурге возбудили уголовное дело

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело после нападения с перцовым газом на ЛГБТ-активистов и журналистов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в Центральном УМВД города.

Уточняется, что дело возбуждено по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Как отмечает издание, в полиции есть несколько заявлений от пострадавших и телефонограммы из стационаров, куда те обратились после нападения.

Ранее, 12 августа, после ЛГБТ-акции в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в сторону участников митинга и журналистов. В результате, как сообщала «Фонтанка», пострадали 15 человек. В травмпунктах им диагностировали химические ожоги разной степени тяжести.

Пострадавшие обратились в полицию.