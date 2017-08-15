Удальцов рассказал о предложении дать «покаянное интервью» в обмен на досрочное освобождение

Лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову предлагали дать интервью с заранее подготовленными вопросами и ответами в обмен на условно-досрочное освобождение из колонии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Администрация один раз агитировала меня сделать интервью с тем же НТВ или „Россией-1“, не суть, — такого покаянного плана. „Все-таки я осознал, пересмотрел, произошли какие-то события, и теперь я на такой путь уже не встану“ — смысл был такой. Сказали: “Сергей, пообщаешься в таком духе, будет у тебя досрочное освобождение”», — рассказал он.

Предложение, как пояснил Удальцов, поступило от людей, которые представились «сотрудниками центрального управления ФСИН, но никаких документов не показывали». По ощущениям самого Удальцова, «это были работники ФСБ».

«Я категорически отказался. Сказал, что это неприемлемо для меня такое — брать на себя то, что я не делал, каяться в том, что я не делал», — добавил Удальцов.

Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.

Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.

«Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.