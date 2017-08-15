Суд обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в твиттере

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста) выплатить Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей компенсации за оскорбления в твиттере. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о четырех исках о защите чести и достоинства, поданных Кириллом Толмацким из-за реплик Василия Вакуленко в твиттере.

Адвокат Толмацкого Роман Лалаян во время заседания суда назвал записи Вакуленко «травлей» и настаивал на признании опубликованных сведений недействительными, порочащими честь и достоинство.

В свою очередь, представитель Вакуленко считает, что ни одна из четырех реплик не оскорбляет Толмацкого, поскольку он не испытал из-за них никаких моральных страданий.

Сам Баста заявил, что Толмацкий, подавая в суд, пытается «привлечь внимание к своей персоне».

Ранее в декабре 2016 года Толмацкий уже отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства.

Конфликт исполнителей начался после того, как Толмацкий в твиттере пожаловался на громкую музыку в клубе, которым владеет Баста, на что тот грубо ответил в соцсети.