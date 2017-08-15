Врачи объяснили травмы заключенного карельской колонии занятиями хореографией

Заключенный ИК №7 в Карельской области, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин, Коба Шургай получил травму ноги из-за занятий хореграфией 30 лет назад, говорится в судебно-медицинской экспертизы. Об этом адвокат международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов рассказал «Медиазоне».

«У осужденного Шургая К. Ш. имеется заболевание ног, одной из причин развития могла стать высокая нагрузка на суставы стопы,

которая возникает в следствии спортивных тренировок, тяжелой работы (Шургая К.Ш. по специальности хореограф)» — следует из документа.

Однако сторона защиты настаивает, что травмы были получены в результате избиения в исправительном учреждении. По словам самого Шургая, сотрудники колонии в течение десяти месяцев принудительно ставили его в шпагат, а потом оттаптывали ему ноги.

Адвокат также уверен, что его подзащитный не мог заниматься танцами в колонии, где такая деятельность запрещена, и танцами Шургай занимался только в школе 30 лет назад.

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Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело после того, как Шургай заявил о систематическом избиении его сотрудниками исправительного учреждения.

Стороне защиты были предоставлены документы медицинской экспертизы (в том числе и рентген), не подтверждающие наличие у Шургая ни перелома правой ноги, ни сломанных ребер. Адвокат направил ходатайство о недоверии медицинским документам из колонии и просил направить своего подзащитного на медицинское освидетельствования в иное независимое медицинское учреждение.

Кроме того, на Шургая возбуждено дело по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Отметим, что ситуация с пытками и систематическим избиением заключенных в Сегеже стала известна из открытого письма активиста Ильдар Дадина, отбывавшего там наказание.

Напомним, 8 августа в СМИ появилась информация о новом случае избиении заключенных. Около 50 человек пожаловались на избиение в красноярской колонии, 22 обратились с заявлением в Следственный комитет России. Согласно обращениям, сотрудники колонии избивали осужденных во время досмотра в ЕПКТ, куда людей помещали после прибытия.

Максим Прошкин