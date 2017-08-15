ФАС отсрочил отмену национального роуминга для одного из сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба разрешила одному из операторов «большой четверки» отложить исполнение предупреждения по отмене национального роуминга до 15 декабря. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Такое решение приняли после того, как ФАСу предоставили мотивированное ходатайство в ответ на решение ведомства. Однако в ФАС не уточнили, о каком операторе идет речь.

В сообщении говорится, что эта компания должна предоставить службе предложения по изменению тарифных планов до 15 сентября.

Ранее газета «Коммерсант» рассказала, что МТС попросила ФАС перенести сроки отмены внутрироссийского роуминга на один год. При этом собеседник издания заметил, что перенос сроков на год — «это не совсем согласие отменить роуминг».

Другой оператор, «Мегафон» заявил, что направит исковое заявление в суд, так как считает невозможным выполнение требований службы о выравнивании тарифов на национальный роуминг.

Напомним, в июле ведомство возбудило дело против операторов «большой четверки» из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

В ФАС обратили внимание на то, что в «дорогом» тарифном плане цена на роуминг ниже, чем в «дешевом».

Такие действия операторов, по мнению ФАС, «ни экономически, ни технологически не обоснованы». Операторы связи должны были изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения.

Предупреждение получили «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл».

Максим Прошкин