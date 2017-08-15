Бизнесмен Евгений Чичваркин сообщил о сборе денег в поддержку Навального

Российский бизнесмен и координатор коммуникаций «Открытой России» Евгений Чичваркин открыл счет для сбора денег, чтобы поддерживать оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Чичваркин написал в соцсетях.

«Я хочу выборов и альтернативы, поэтому я буду помогать Навальному. Я знаю, что многие из вас побаиваются это делать и ни в коем случае не осуждаю за это», — заявил бизнесмен.

Он также рассказал о возможности отправлять деньги на его счет в Paypal для тех, кому «комфортнее» поддерживать Навального таким образом.

Чичваркин уточнил, что будет отправлять средства главе федерального штаба оппозиционера Леониду Волкову «на открытие штабов, печать листовок и прочие не противоречащие российскому законодательству траты».

Кроме того, деньги будут перечисляться «моментально» и «без комиссии».

Ранее бизнесмен уже рассказывал в интервью журналисту Юрию Дудю, что перечисляет средства Навальному. «Любое проявление властей, которое мне не нравится, в его адрес — я отправляю 100 тысяч», — поделился Чичваркин.

О том, что координатор коммуникаций «Открытой России» пожертвовал 876 тысяч рублей «приморским партизанам» на судебные расходы сообщалось 15 августа. Взамен художник Петр Павленском подарил Чичваркину свою статуэтку премии Вацлава Гавела.

В апреле прошло года стало известно о том, что бизнесмен займется брендированием общественного движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Чичваркин вместе с семьей покинул Россию в 2008 году из-за опасений уголовного преследования. В том году он продал компанию. «Евросеть» перешла Александру Мамуту. Вслед за этим Чичваркина объявили в международный розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, однако в 2011 году уголовное дело было прекращено. Несмотря на это, Чичваркин объявил, что не будет возвращаться в Россию.

Максим Прошкин