Золотодобывающая компания потребовала в суде арестовать взятый «Роснефтью» в залог НПЗ

Канадская золотодобывающая компания Crystallex потребовала в суде штата Делавэр США арестовать американский НПЗ Citgo, залоговыми правами на который владеет Rosneft Trading. Сообщает РБК со ссылкой на ходатайство, которое есть в распоряжении редакции.

По мнению Crystallex, права на Citgo достались «дочке» «Роснефти» в рамках «мошеннической схемы».

В документе поясняется, что подконтрольная «Роснефти» трейдинговая компания Rosneft Trading S.A. обладает залоговыми правами американского оператора НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding. В свою очередь эта американская компания владеет 100% акциями PDV Holding — 100% «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Поэтому Crystallex попросила суд арестовать акции PDV Holding в качестве компенсации от Венесуэлы 1,4 млрд долларов по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 году.

В ходатайстве компании указывает на то, что залоговые права на 49,9% акций Citgo подконтрольная «Роснефти» компании получила в качестве обеспечения по кредиту размером около 1,5 млрд долларов, выданному Венесуэле в 2016 году.

В свою очередь, представители «Роснефти» ситуацию прокомментировать отказались.

Отметим, что канадская компания обвиняет Rosneft Trading и других ответчиков в участии в схеме «мошеннической передачи активов» и попросила суд признать некоторые сделки «мошенническим трансфером».

Дочерные структуры американской ConocoPhillips, которые добиваются добиваются компенсации за национализированные Венесуэлой активы также подали на компанию, подконтрольную «Роснефти», в суд.

Как опасаются в США, дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», что даст возможность России получить контроль над шестым по величине НПЗ в США.

Однако глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания не собиралась и не собирается получать Citgo в управление.

Максим Прошкин