«Альфа-Капитал» предупредил о проблемах четырех банков

Управляющая компания «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о возможных проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк. Об этом говорится в письме, которое «Альфа капитал» разослал своим клиентам, пишет газета «Ведомости».

В сообщении отмечается, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них (банков, – ред.) может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорится в письме.

Как уточняет «Альфа-Капитал», под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью».

Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».

По данным газеты, у Промсвязьбанка – четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд рублей У «ФК Открытие» – три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ – четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд рублей, а у Бинбанка таких бумаг нет.

В ЦБ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предупреждение «Альфа-Капитала» заявили, что планируют ​«провести (по данному факту, - ред.) надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции».

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». По данным ЦБ, временная комиссия обнаружила «проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения». Процедуру финансового оздаровления регулятор назвал нецелесообразной.